Meteoroloji bu illeri uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji il il ve 5 günlük hava durumunu paylaştı. Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yer yer aşırı yağış olacak
Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.