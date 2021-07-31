Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!
Son günlerde Türkiye geneli hava sıcaklığı giderek artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına için aşırı sıcak uyarısı geldi.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.
Uzmanlar bundan sonra orman yangınlarının daha da tehlikeli bir hal alabileceği noktasında da uyarıyor
Eğer iklim krizi sıcaklık ortalamalarını 3 derece arttırırsa, Türkiye'de orman yangını çıkabilecek gün sayısı senelik 40 gün daha artacağına dair veriler var. Önümüzdeki günlerde, özellikle Ağustos'un ilk günlerinde Türkiye’yi kavurucu sıcakların beklediğini de biliyoruz.