Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Uzmanlar bundan sonra orman yangınlarının daha da tehlikeli bir hal alabileceği noktasında da uyarıyor

Eğer iklim krizi sıcaklık ortalamalarını 3 derece arttırırsa, Türkiye'de orman yangını çıkabilecek gün sayısı senelik 40 gün daha artacağına dair veriler var. Önümüzdeki günlerde, özellikle Ağustos'un ilk günlerinde Türkiye’yi kavurucu sıcakların beklediğini de biliyoruz.