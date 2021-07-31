BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24

Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Son günlerde Türkiye geneli hava sıcaklığı giderek artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına için aşırı sıcak uyarısı geldi.

Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

110
Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

210
Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

310
Meteoroloji bu defa kıpkırmızı haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın çıkmayın!

Uzmanlar bundan sonra orman yangınlarının daha da tehlikeli bir hal alabileceği noktasında da uyarıyor

Eğer iklim krizi sıcaklık ortalamalarını 3 derece arttırırsa, Türkiye'de orman yangını çıkabilecek gün sayısı senelik 40 gün daha artacağına dair veriler var. Önümüzdeki günlerde, özellikle Ağustos'un ilk günlerinde Türkiye’yi kavurucu sıcakların beklediğini de biliyoruz. 

410