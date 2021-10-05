Meteoroloji bölge gölge uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.