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Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken birçok bölgede de sağanak yağış görülecek. İşte yapılan son açıklama...

Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Türkiye bahar yağmurlarının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan bazı bölgelerde de sağanak yağış görülecek. Yağışların yeni haftaya kadar etkili olması bekleniyor. 

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Bu saate dikkat!

Yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli olması bekleniyor. 

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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