Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcakların mevsim normalleri üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak öte yandan bazı bölgelerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.