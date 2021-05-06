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Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcakların mevsim normalleri üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak öte yandan bazı bölgelerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak

Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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