Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Çok fena geliyor bir anda bastıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcakların mevsim normalleri üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak öte yandan bazı bölgelerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.