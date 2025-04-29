Meteoroloji alarm verdi, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 29 Nisan Salı gününe dair hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre, birçok ilde yağmur ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 13 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul da yer aldı. İşte bölge bölge hava durumu...