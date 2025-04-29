Meteoroloji alarm verdi, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'nin güncel hava durumu verilerine göre bugün birçok ilde yağmur ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 29 nisan Salı günü yurtta hava durumu...
Meteoroloji 29 Nisan Salı gününe dair hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre, birçok ilde yağmur ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 13 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul da yer aldı. İşte bölge bölge hava durumu...
İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan rüzgar, perşembe gününe kadar devam edecek. Rüzgarın yanına bir de kuvvetli yağış eklenecek.
Meteoroloji, gece saatlerine kadar İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurarak sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınadan etkilenecek iller şöyle sıralandı:
İstanbul Tekirdağ Çanakkale Bursa Balıkesir Kırklareli Edirne Kocaeli Yalova Sakarya Zonguldak Bartın Düzce