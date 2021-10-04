Meteoroloji alarm verdi! Sıcaklık düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Şemsiyesiz çıkan pişman olur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ekim'de yapılan son değerlendirmelere göre birçok kent yağmura teslim olurken hava sıcaklıkları düşüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Gece saatlerinde Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında , diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.