Meteoroloji alarm verdi! Sıcaklık düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.