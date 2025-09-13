Meteoroloji alarm verdi, sağanak geliyor! İstanbul dahil 17 şehir listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu verilerine göre 17 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Batı Karadeniz kıyılarında fırtına bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yok. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları devam ediyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin), Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyıları ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz’in doğusunda ise saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle: Edirne 32 derece. - İstanbul 28 derece. - Denizli 35 derece. - İzmir 33 derece.