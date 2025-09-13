Meteoroloji alarm verdi, sağanak geliyor! İstanbul dahil 17 şehir listede

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin), Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyıları ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.