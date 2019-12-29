Meteoroloji alarm verdi! İstanbul'da kar yağışı başladı
İSTANBUL'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda sulu kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde sulu kar yağışının ardından çatıların ve arabaların üzerei karla kaplandı.
29 Aralık hava tahmini verilerine göre İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor.
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Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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