Meteoroloji alarm verdi! Hortum, dolu, sel baskını uyarısı

Türkiye'nin pek çok şehri güne sağanak yağışla uyandı. Özellikle İzmir ve Antalya'da durum fena. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.