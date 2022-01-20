Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan kar uyarısı! Bu bir şey değil o güne dikkat! İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın...
TÜRKİYE yeni bir yağışlı sistemin altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar ise daha da düşecek. Uzmanlara göre asıl yoğun kar yağışı cuma itibari ile görülecek. İşte yurtta hava durumu ve yapılan uyarılar...
Türkiye'nin karla mücadelesi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı etkisini daha da artıracak. Dün akşam saatlerinde kontrollü ulaşım sağlanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, oluşan don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi nedeniyle uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar ise cumadan sonra gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, özellikle İstanbul'u etkileyecek yeni bir sistemin geleceği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağış uyarısı geldi.Özellikle gece saatlerine dikkat çekildi ve sel, su baskını, ulaşımda aksamalara dikkat!
AKOM'dan uyarı
AKOM'dan yapılan son açıklamada yeni sistemin geleceği bildirildi ve hafta sonu kar yağışı görüleceği bildirildi. AKOM'dan yapılan açıklamada "Cuma akşamından geleceği, "Şiddetli bir sistemin Cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Bu seferki gelen sistem, biraz daha kuvvetli olacak. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" denildi.