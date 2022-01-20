Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan kar uyarısı! Bu bir şey değil o güne dikkat! İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın...

AKOM'dan uyarı

AKOM'dan yapılan son açıklamada yeni sistemin geleceği bildirildi ve hafta sonu kar yağışı görüleceği bildirildi. AKOM'dan yapılan açıklamada "Cuma akşamından geleceği, "Şiddetli bir sistemin Cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Bu seferki gelen sistem, biraz daha kuvvetli olacak. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" denildi.