Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık40 dereceye yaklaşacak işte o şehirler

Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.