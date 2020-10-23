Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık40 dereceye yaklaşacak işte o şehirler
Meteoroloji yetkilileri bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok yerde pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Öte yandan hafta sonu yazdan kalma bir hava yaşanacak. Hava durumu raporuna göre bazı şehirlerde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre yaz birkaç günlüğüne geri dönecek. İstanbul’da 23 derece dolaylarında olacak sıcaklıklar, İzmir’de 28, Ankara’da ise 25 derece dolaylarında hissedilecek. Adana, Hatay ve Osmaniye’de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Yeni haftada yağış var
Pazartesi günü ise yurdun batısında etkili olacak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.