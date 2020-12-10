Meteoroloji açıkladı! Ilık ve yağışlı hava geliyor saati de günü de belli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin bugün itibari ile Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.