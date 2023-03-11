Meteoroloji 58 ili uyarmıştı! Yarım saatte hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına için 58 ili sarı ve turuncu kodla uyarmıştı. Beklenen yağış birçok kentte etkili olurken İzmir'de yarım saat yağan yağış hayatı felç etti. Birçok cadde ve iş yerleri sular altında kaldı ve araçlar suya gömüldü. Öte yandan İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış ağaçları devirdi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyordu ve şiddetli yağış ve fırtına Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.
Meteoroloji'nin uyarılarına göre; Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
58 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.