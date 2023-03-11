Meteoroloji 58 ili uyarmıştı! Yarım saatte hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü!

Meteoroloji'nin uyarılarına göre; Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.