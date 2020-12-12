Meteoroloji 5 bölge için alarm verdi! Sağanak ve kar uyarısı

Yağışlar; Marmara'nın batısında ( Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ( Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.