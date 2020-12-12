Meteoroloji 5 bölge için alarm verdi! Sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji, 5 bölgeye yağış uyarısı yaptı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışın kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde ise yağışların karla karışık olması bekleniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli sağanak
Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Yağışlar; Marmara'nın batısında ( Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ( Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.