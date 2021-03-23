Meteoroloji 35 il için turuncu kodlu uyarı verdi! İstanbul'da gün boyu yağış olacak
Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bir bölümünün yağışlı olacağını duyurdu. 35 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, 31 il için de sarı kodlu uyarı geçildi. İşte detaylar ve 5 günlük haritalı hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gün boyu yağışlı hava beklenirken, şiddetli rüzgara karşı da uyarı geçildi.
Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'da şiddetli yağış
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.