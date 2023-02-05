Meteorolji turuncu uyarı yayınladı! AFAD il il sayıp uyardı! İstanbul dahil 11 şehirde kar alarmı...

Türkiye'nin doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kara kışa teslim olurken bugün Batı bölgelerinde de çok yoğun kar yağışı için alarm verildi. Meteoroloji ve AFAD İstanbul başta olmak üzere 11 şehir için kar ve fırtına alarmı verdi. Meteoroloji İstanbul için için turuncu kodla uyarı yaptı, uçak ve feribot seferleri iptal oldu. AFAD ise bugün yoğun kar beklenen illeri tek tek sayıp vatandaşları uyardı. İşte meteoroloji ve AFAD'a göre bugün yoğun kara teslim olacak iller...