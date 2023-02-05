Meteorolji turuncu uyarı yayınladı! AFAD il il sayıp uyardı! İstanbul dahil 11 şehirde kar alarmı...
İSTANBUL'a beklenen kar geldi. Meteoroloji ve AFAD İstanbul başta olmak üzere 11 şehir için kar ve fırtına alarmı verdi. Meteoroloji İstanbul’da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarı yayınladı. Ekrem İmamoğlu "Sokağa çıkmayın" çağrısı yaptı. THY yüzlerce seferi iptal etti. İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana...
Türkiye'nin doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kara kışa teslim olurken bugün Batı bölgelerinde de çok yoğun kar yağışı için alarm verildi. Meteoroloji ve AFAD İstanbul başta olmak üzere 11 şehir için kar ve fırtına alarmı verdi. Meteoroloji İstanbul için için turuncu kodla uyarı yaptı, uçak ve feribot seferleri iptal oldu. AFAD ise bugün yoğun kar beklenen illeri tek tek sayıp vatandaşları uyardı. İşte meteoroloji ve AFAD'a göre bugün yoğun kara teslim olacak iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre bugün 11 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege'de bugün fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana'da kar yağışı bekleniyor.
AFAD'dan 12 şehire özel uyarı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise İzmir’in iç ve yüksek kesimleri, Manisa’nın yüksekleri ile Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.
AFAD uyarısında, "Bursa’nın yüksek kesimleri ile Balıkesir’in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun; Antalya’nın yüksekleri ve Isparta ile Konya’da kuvvetli, Antalya’nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta’nın doğusu ile Konya’nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor" denildi.