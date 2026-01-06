Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için ara karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında 9 Aralık’ta tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini dikkate alarak iki futbolcu hakkında da tahliye kararı vermedi ve tutukluluğun devamına hükmetti.

HAKİMLİKTEN "TUTUKLULUĞA DEVAM" KARARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti.

9 ARALIK'TA NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.