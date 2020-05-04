Mete Sözer cinsel şiddet iddiası! Nilüfer Şaşev Özbek De seks kaseti olayını ifşa etti

Mete Sözer, 14 yıldır kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında, "cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı" gerekçesiyle 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Bunun üzerine Nilüfer Şasev Özbek de mahkemeye başvurarak Mete Sözer'in "Eski sevgilinle seks kasedini izledim" diyerek kendisine şantaj yaptığını öne sürdü. Mahkeme, yönetmen Mete Sözer hakkında 4 ay tedbir kararı verdi. İşte Sözer ile Özbek arasındaki davada son durum...