Mete Sözer cinsel şiddet gördüm deyip Nilüfer Şasev Özbek'i şikayet etti

"Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir. Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir.”