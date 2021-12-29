Mete Gazoz'un sevgilisi Melike Ayvaz kimdir mesleği ne? Güzelliği konuşuluyor
'Mete Gazoz'un sevgilisi kim adı ne' sorusu sosyal medyayı kasıp kavurdu GQ ödül törenlerinde şık siyah elbisesi ile Milli gururumuz Mete Gazoz'un yanında güzelliği ile büyüleyen Melike Ayvaz'ın mesleği de merak ediliyor...
Milli gururumuz Türk olimpik okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor. Son olarak GQ ödül törenlerinde 'Yılın sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz'a eşlik eden sevgilisinin güzelliği sosyal medyada dilden dile dolaşıyor... Son günlerde Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrasıdna en çok konuşulan konu Mete Gazoz'un sevgilisinin kim olduğu ve ne iş yaptığı... Sporcu olduğu ihtimali de dillendirilen Mete Gazoz'un sevgilisinin mesleği ise oldukça dikkat çekici... İşte Mete Gazoz'un merak edilen sevgilisi...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen ve altın madalya ile göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, spor hayatındaki istikrar ve başarısını aşk hayatında da yakalayan şanslı insanlardan...
GQ Ödül törenine beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren ve medya karşısında ilk kez sevgilisi ile boy gösteren Mete Gazoz sosyal medyada yeniden 'sevgilisi' ile gündem oldu.
Uyumlu çift sosyal medyanın gündeminde
Ünlü sporcunun sevgilisi ile olan uyumu sosyal medyada sıcak ve güzel yorumları beraberinde getirdi. Çok beğenilen çift sosyal medyada yeniden gündem oldu.