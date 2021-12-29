Mete Gazoz'un sevgilisi Melike Ayvaz kimdir mesleği ne? Güzelliği konuşuluyor

Milli gururumuz Türk olimpik okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor. Son olarak GQ ödül törenlerinde 'Yılın sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz'a eşlik eden sevgilisinin güzelliği sosyal medyada dilden dile dolaşıyor... Son günlerde Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrasıdna en çok konuşulan konu Mete Gazoz'un sevgilisinin kim olduğu ve ne iş yaptığı... Sporcu olduğu ihtimali de dillendirilen Mete Gazoz'un sevgilisinin mesleği ise oldukça dikkat çekici... İşte Mete Gazoz'un merak edilen sevgilisi...