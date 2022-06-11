Metaverse'nin ilk kebapçısı Bursa'da! Aldığı kebap siparişlerine yetişemiyor

Ahmet Yahyazade,"Metaverse; sanal evrende daha önce butik restoran açılmış ancak devamı getirilememiş. Biz araştırmalarımız sonrası gördük ki, dünyada ilk defa Metaverse'de yer alan bir kebapçıyız. Metaverse'den kendi armamızı satın aldık. Bunun üzerine güzel bir çizim yaptırdık. Çizimin üzerine de müşterilerimiz için iş yerimizi kurduk. Şu anda Metaverse üzerinden verilen siparişleri gerçek hayatta teslim edebiliyoruz."