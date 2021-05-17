Metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmalı? İşte kilo verdiren besinler
Yavaşlayan metabolizmanızı çalıştıracak ipuçları mı arıyorsunuz? Haberimiz tam da size göre. Metabolizma hızınızı artırmanız aslında oldukça basit. İşte metabolizmayı hızlandıran 9 öneri!
Vücudumuza aldığımız gıda maddeleri sürekli bir yapım ve yıkım süreçleri sonucunda ya enerjiye dönüştürülür ya da vücudumuzun yapıtaşlarına dönüştürülerek hücrelerimizin yapısına katılır. Sonuçta, vücudumuzda her an maddelerin yapım ve yıkım reaksiyonları meydana gelmektedir. Tüm bu reaksiyonların geneline metabolizma adı verilir. Metabolizmanız hızlıysa kolayca kilo verebilirsiniz. Yavaş olduğunda ise kilo almanız kaçınılmaz. Bu noktada metabolizmayı hızlandıran besinler önemli.
Metabolizmayı Hızlandırmak İçin Neler Yapılır?
Çeşitli alışkanlıklar kazanarak bazal metabolizma hızında artış yakalanabilir. Buna göre aşağıdaki yöntemleri uygulayan kişilerin metabolizma hızının arttığı belirlenmiştir:
Her öğünde alınan protein miktarını artırmak: Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine sebep olur. Zira proteinlerin sindirimi, diğer gıdalara göre daha meşakkatlidir. Bu sayede metabolizmanın hızlanması sağlanır.
Az ve sık beslenmek: Gün içinde kısa aralıklarla az miktarda gıda alımı, sindirim sistemini sürekli aktif halde tutarak metabolizmanın hızını kaybetmemesini sağlar.