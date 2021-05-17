Metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmalı? İşte kilo verdiren besinler

Vücudumuza aldığımız gıda maddeleri sürekli bir yapım ve yıkım süreçleri sonucunda ya enerjiye dönüştürülür ya da vücudumuzun yapıtaşlarına dönüştürülerek hücrelerimizin yapısına katılır. Sonuçta, vücudumuzda her an maddelerin yapım ve yıkım reaksiyonları meydana gelmektedir. Tüm bu reaksiyonların geneline metabolizma adı verilir. Metabolizmanız hızlıysa kolayca kilo verebilirsiniz. Yavaş olduğunda ise kilo almanız kaçınılmaz. Bu noktada metabolizmayı hızlandıran besinler önemli.