MET Gala'ya ünlü isimler damga vurdu! En ilginç kıyafetler

MET Gala'sı yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlendi. Kim Kardashian, Katy Perry, Cardi B gibi isimler ilginç kıyafet seçimleriyle öne çıktı. Gecenin yıldızı, dört farklı elbiseyi üst üste giyen ve her birini kameralar karşısında çıkaran Lady Gaga oldu.