MET Gala'ya ünlü isimler damga vurdu! En ilginç kıyafetler
New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala'sına ünlü isimler kıyafetleriyle damga vurdu.
MET Gala'sı yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlendi. Kim Kardashian, Katy Perry, Cardi B gibi isimler ilginç kıyafet seçimleriyle öne çıktı. Gecenin yıldızı, dört farklı elbiseyi üst üste giyen ve her birini kameralar karşısında çıkaran Lady Gaga oldu.
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New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliği olan MET Gala’ya akın etti. Gecenin konsepti ise ‘Camp: Notes on Fashion – Bayağı: Moda üzerine notlar’dı. İşte geceye damga vuran ünlü isimler...
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Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Kendall Jenner
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Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kanye West
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