Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor! Mesut Yılmaz nereli eşi ve çocukları
Uzun süredir gördüğü kansere yenik düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı.
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tören sonrası Erdoğan kısa bir konuşma yaptı.
Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti.
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu.
Berna Yılmaz elleri göğsünde dua etti
Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor. Berna Yılmaz, ellerini göğsünün üzerine koyarak dua etti.