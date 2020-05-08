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Mesut Yılmaz ameliyat oldu hastadan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı

Eeski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde beyin ameliyatı oldu. Hastaneden yapılan açıklamada "sağlık durumu hızla iyileşmektedir" denildi.

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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından ameliyat edilen Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" denildi.

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