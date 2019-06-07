Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kına gecesi sosyal medyayı salladı!
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe dünya evine giriyor. Dün gece, kına gecesi yapan ünlü çift 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla salona giriş yaptı.
Bu akşam yapılacak düğün ile dünya evine girecek olan ünlü çift Amine Gülşe ve Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz akşam kına gecesi yaptı. Özil ve Gülşe kına gecesi için salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile giriş yaptı.
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Önceki gün bekarlığa veda partisi veren ünlü çifti dostları kına gecesinde de yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin salona girişi sırasında aileleri duygusal anlar yaşadı.
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Kına gecesine katılan konuklar, Instagram hesaplarından kına gecesi anlarını dakika dakika takipçilerine duyurdu.
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Oldukça neşeli görünen genç çift, Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi.
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