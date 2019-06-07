Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kına gecesi sosyal medyayı salladı!

Bu akşam yapılacak düğün ile dünya evine girecek olan ünlü çift Amine Gülşe ve Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz akşam kına gecesi yaptı. Özil ve Gülşe kına gecesi için salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile giriş yaptı.