Mesut Özil ve Amine Gülşe'den güzel haber! 3. bebek geliyor...

|
Eski futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'den güzel haber geldi. 2019 yılında nikâh masasına oturan çiftin iki çocuğu bulunuyordu. Çiftten yeniden güzel haber geldi.

Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla perçinleyen aile, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor.

Amine Gülşe, üçüncü bebeğine hamile.

Okulların ara tatile girmesiyle Uludağ'a giden aile, kızlarıyla karda eğlendi.

Tatilden kareleri de Instagram hesabından paylaşan Amine Gülşe'nin belirginleşen göbeği dikkat çekti.

Gülşe'nin kayak yapan eşi ve çocuklarını izlemekle yetindiği görüldü.

Tescilli güzel bebeğin cinsiyetini ve kaç aylık hamile olduğunu henüz açıklamadı.

