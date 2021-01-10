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Mesut Özil transferinde pürüz çıktı! Alacaklarından vazgeçmeli...

Fenerbahçe'nin istediği Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in transferinde pürüz çıktı. Arsenal yönetimi, yıldız futbolcunun kalan ücretini istemesini ve sözleşmesinin fesih talebini kabul etmedi.

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Fenerbahçe'de taraftarın en büyük hayallerinden biri Mesut Özil transferi başka bir bahara kalabilir. Sezon başında Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in artık takımda ayrılmak istediğini ve futbol oynamak istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine İngiliz ekibi Arsenal ile masaya oturan yıldız futbolcu, beklediği cevabı yönetimden alamadı.

Alacaklarından vazgeçmeli

Arsenal ile mevcut sözleşmesi devam eden Mesut Özil'in kulüpten alacaklarından feragat etmesi halinde sözleşmesinin sonlandırılabileceği ifade ediliyor. İngiliz ekibinden haftalık 390 bin pound kazanan Mesut Özil, Fenerbahçe'de futbol oynamak için bu ücretten feragat da bulunabilir.

Ajansspor'un haberine göre  sarı lacivertli kulüp, transfer gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcuya 3.5 milyon Euro artı başarı ve performans bonuslarını içeren sözleşme yapacak.

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