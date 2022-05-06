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Mesut Özil iddiası imzayı resmen atıyor

Mesut Özil iddiası imzayı resmen atıyor

Mesut Özil, geleceği için karar verdi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil'in anlaşma sağlanmazsa MLS'e gideceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği merak konusu olan Mesut Özil kararını verdi. Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamaması halinde MLS'e gideceği öne sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu Mesut Özil, görüşme talebinde bulundu. Ancak başkan Ali Koç bu talebe olumlu geri dönüş yapmadı.

Kararını verdi
Haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamaması halinde MLS'e gideceği belirtildi. Öte yandan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mesut Özil'in Fenerbahçe karnesi
Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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