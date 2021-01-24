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Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, ilk idmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, ilk idmanına çıktı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

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Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

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Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

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