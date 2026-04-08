Mesut Özil bebek mutluluğunu bakın nasıl paylaştı! İhtiyaç sahibi çocuklar sevinecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe, üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yardımla taçlandırıyor. Minik Elisa’nın doğumu, ihtiyaç sahibi bebeklere umut ve savaşın gölgesindeki çocuklara ışık olacak.
Bugüne dek yaptığı iyilikler ve yardımlar ile insanların yüzünü güldüren Mesut Özil, yardımlarına devam ediyor. Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mülteci kamplarına ve yetimhanelere gıda kolisi, iftar yemeği, ilaç ve sağlık hizmeti, oyuncak, okul bursları gibi birçok farklı alanda yardımlar yapan Mesut Özil, Londra'da evsizlere ve şiddet mağdurlarına destek olmuş, Gazze'ye malzeme göndermiş ve Uygur Türklerine desteğiyle de hep konuşulmuştu.
ANLAMLI YARDIM
Bu mutluluğu sadece kendi aileleriyle sınırlı tutmak istemeyen Özil çifti, hem yeni doğan hem de savaşta kimsesiz kalan çocuklar için anlamlı bir bağış adımı atıyor. Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak.