Messi İspanya'dan bir takım daha satın alıyor

MLS ekibi Inter Miami formasını terleten Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, İspanyanya'dan takım satın alma kararı aldı. Arjantinli süper yıldız, İspanya 2. Lig takımlarından Eldense'ye satın alarak ilk kez profesyonel bir kulübün sahibi olacak.

İspanyol basınından El Pais'in haberine göre;

Messi, Eldense'nin mevcut sahipleriyle kulübün satışı için prensip anlaşmasına vardı. İlerleyen günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayının da gerektiği ifade edildi.

Bu sezon Eldense, İspanya 2'de henüz galibiyet elde edemedi. Eldense oynadığı maçlarda Almeria ve Leganes'e mağlup olurken Cadiz ve Mallorca'yla berabere kaldı.

Lionel Messi daha önce İspanya 5. Lig takımlarından Unio Esportiva Cornella'yı satın almıştı.