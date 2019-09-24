Messi 34 kupa ve kırdığı rekorlarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı
İSPANYA 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, uzun bir aranın ardından yeniden en iyi oyuncu kategorisinde ödülün sahibi oldu.
France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü son olarak 2015 yılında kazanan Arjantinli yıldız, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nde Juventus'ta forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.
Son dönemlerde bu kategoride ezeli rakibi Ronaldo ve Real Madrid'de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in gerisinde kalan Messi, 4 yıl sonra yeniden rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
Ronaldo gibi kariyeri boyunca 5 kez Altın Top ödülüne layık görülen 32 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından bu yana verilmeye başlanan FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'ne ise ilk kez sahip oldu.
Sezonu 51 golle tamamladı
Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asistlik performans sergileyen Lionel Messi, Barcelona formasıyla önemli başarılara imza attı.