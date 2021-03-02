Meslektaşı eski sevgilisini öldüren polis memuru: Anlatmak istemiyorum
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin yolunu kestiği kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı beylik tabancasıyla öldürüp, anne Güngör Çetinkaya'yı yaralayan Suat Teke tutuklu yargılandığı davada, "Bana defol git gibi kelimeler etti. Çok sinirlendim. Sonrasını anlatmak istemiyorum" diyerek, ifadesini yarıda kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, geçen yıl 4 Mart günü, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Beraberinde annesi Güngör Çetinkaya da bulunan eski kız arkadaşının otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.
Teke hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın dün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Suat Teke, Covid-19 tedbirleri kapsamında Aydın E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Aynı olayda yaralanan anne Güngör Çetinkaya ile baba Zekeriya Çetinkaya, abla Ayşe Selcan Demir ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Kızı gözleri önünde öldürülen anne Güngör Çetinkaya, duruşmanın başlamasından kısa süre sonra fenalaştı. Dışarıya çıkarılan Çetinkaya, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha önce psikolojisinin bozuk olduğunu gerekçe göstererek savunma yapmayan sanık Suat Teke, Büşra Çetinkaya ile İstanbul'da tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığını anlatarak, "Öncelikle bir polis olarak böyle bir suçtan dolayı burada bulunmaktan utanıyorum. Yaptığım olayın hiçbir izahı yok. Hiçbir neden ve gerekçe böyle bir şeyin gerekçesi olamaz. Kendimden nefret ediyorum.