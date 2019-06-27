Meşhur tatil beldesinde köpekbalığı saldırısı Çığlık çığlığa can verdi! Herkes yaşananları çaresizce izledi

The Sun'da yer alan habere göre Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ile bacağı ise ısırıklar içindeydi