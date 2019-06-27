Meşhur tatil beldesinde köpekbalığı saldırısı Çığlık çığlığa can verdi! Herkes yaşananları çaresizce izledi
Bahamalar'da tekne turuna çıkan 21 yaşındaki genç kız, şnorkelle denizde yüzerken 3 köpekbalığına yem oldu. Çığlıklar içinde can veren genç kızın yaşadığı vahşeti dünyada yankı uyandırdı.
Lindsey, ailesiyle son zamanların en popüler tatil noktalarından biri olan Bahamalar'a gitti. Olay gerçekleştiği sırada Lindsey, ailesiyle birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Rose Adası yakınında domuzlarla birlikte yüzebileceği tekne turundaydı.
Kaliforniya, Torrance'da yaşayan 21 yaşındaki Jordan Lindsey, Loyola Marymount Üniversitesi'nde Çevre İletişimi bölümünde okuyordu.
The Sun'da yer alan habere göre Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ile bacağı ise ısırıklar içindeydi
Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ailenin kızlarını kucaklayıp kıyıya koştuğunu Nassau'daki Doktor Hastanesine götürüldüğünü ancak hayatını kaybettiğini bildirdi.