Meşhur Fransız kahvaltısı kruvasan evde nasıl yapılır?
İster çikolatalı ister reçelle afiyetle yiyebileceğiniz bu enfes lezzeti sizde evde en kolay haliyle yapabilirsiniz. Evde kruvasan nasıl yapılır? İşte en basit püf noktalarıyla kruvasan yapmanın yolları.
Malzemeler
1 yemek kaşığı şeker
1 paket yaş maya,
1 çay bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt,
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tane oda sıcaklığında yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
4-4, 5 su bardağı un
hamuru açmak için nişasta
hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması
Şeker ılık su ve mayayı yoğurma kabına alıp mayanın aktif hale gelmesini bekleyin. Daha sonra sütü, sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırın.
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Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvama geldikten sonra 5-10 dakika daha yoğurun. 15 dakika üzerini nemli bezle kapatarak dinlendirin.
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Dinlenen hamuru 14 eşit parçaya bölüp bezeler halime getirin. İlk 7'sini alıp tabak büyüklüğünde nişasta kullanarak açın.
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