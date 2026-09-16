MESEM kapatılacak mı? Yusuf Tekin mesleki eğitim programının geleceği için ne dedi?

Mesleki Eğitim Merkezi Programı’nın geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. “MESEM nedir?”, “MESEM kapatılacak mı?”, “Yusuf Tekin MESEM için ne dedi?” ve “MESEM öğrencileri haftada kaç gün çalışıyor?” gibi sorular araştırılıyor. Öğrencilerin işletmelerde yaşadığı iş kazaları ve çalışma koşullarına yönelik eleştiriler programı yeniden gündeme taşırken Milli Eğitim Bakanlığı MESEM’i kaldırmaya yönelik bir karar açıklamadı. Peki program nasıl uygulanıyor, Bakan Tekin eleştirilere nasıl yanıt veriyor? İşte ayrıntılar.

MESEM NEDİR?

MESEM, yani Mesleki Eğitim Merkezi Programı, ortaöğretim çağındaki öğrencilerin okul eğitimiyle işletmelerdeki uygulamalı meslek eğitimini birlikte yürüttüğü sistem. Öğrenciler genel olarak haftanın bir günü okulda teorik eğitim alırken diğer günlerde sözleşme imzaladıkları işletmelerde mesleki beceri eğitimi görüyor. Program sonunda kalfalık ve ustalık belgesi alınabiliyor.

MESEM KAPATILACAK MI?

16 Eylül 2026 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, MESEM’in kapatılmasına yönelik bir karar açıklamadı. Bakanlığın güncel MESEM sistemi aktif şekilde çalışıyor ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı için de kayıt ve nakil süreçleri yürütülüyor. MEB’in yaklaşımı programı kaldırmaktan ziyade mesleki eğitimi sürdürürken denetimleri ve iş güvenliği uygulamalarını güçlendirmek yönünde.

YUSUF TEKİN MESEM İÇİN NE DEDİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MESEM’e yönelik eleştirilere karşı programın köklerinin 1977’ye uzandığını ve çıraklık eğitimini örgün eğitimin parçası haline getirdiğini vurguladı. Tekin, mesleki eğitim ile çocuk işçiliğinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunurken öğrencilerin ucuz iş gücü olarak görülmesini kabul etmediklerini söyledi.

MESEM’DE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

MEB’e göre öğrencilerin beceri eğitimi alacağı işletmeler programa doğrudan ve denetimsiz şekilde dahil edilmiyor. İşletmelerin mevzuata uygunluğu, eğitim programını uygulayabilme kapasitesi, usta öğretici durumu, öğrencilere ayrılan sosyal alanlar ve iş sağlığı-güvenliği şartları kontrol ediliyor. Bakanlık, şartları karşılamayan işletmeleri programdan çıkarıyor.

KAÇ İŞLETME MESEM KAPSAMINDAN ÇIKARILDI?

Yusuf Tekin’in TBMM’de verdiği bilgilere göre yapılan denetimlerde 253 bin 940 işletme incelendi. Bunların 23 bin 252’si gerekli koşulları karşılamadığı için MESEM kapsamından çıkarıldı. Tekin, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kontrollerin rutin şekilde devam ettiğini ve uygunsuz işletmelere izin vermediklerini belirtti.

MESEM’E KAÇ YAŞINDA BAŞVURU YAPILABİLİYOR?

MESEM’e kayıt sürecinde öğrencinin en az 14 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kayıt için öğrencinin eğitim almak istediği meslek dalına uygun bir işletmeyle sözleşme yapması gerekiyor. 2026-2027 döneminde 8. sınıftan 9. sınıfa geçen öğrenciler MESEM’e ilk yerleştirmede doğrudan tercih yapamıyor; merkezi ve yerel yerleştirme sürecinden sonraki nakil dönemlerinde programa geçebiliyor.

MESEM ÖĞRENCİLERİ NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

MEB’in güncel sisteminde 9, 10 ve 11. sınıftaki MESEM öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar ödeme yapılması gerekiyor. 12. sınıftaki kalfalara ise asgari ücretin en az yüzde 50’si kadar ücret ödeniyor. Öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta kapsamına da alınıyor.

MESEM’İN GELECEĞİNDE NE DEĞİŞEBİLİR?

MEB’in mevcut açıklamaları MESEM’in kaldırılmasından ziyade denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine işaret ediyor. Bakanlık, öğrencilerin işletmelere yerleştirilmesinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarına daha sıkı şekilde bakıldığını, uygun olmayan işletmelerin program dışında bırakıldığını belirtiyor. Bu nedenle şu an için gündemde programın tamamen kapatılmasından çok uygulamadaki güvenlik ve denetim koşulları bulunuyor.