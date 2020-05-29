Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılındı

Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.