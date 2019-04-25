Mesanesinden çıkan doktorları bile şoke etti! Tam 300 gr ve...

Emet ilçesi Yarış Köyü'nde yaşayan Hüseyin Doğruer, idrar yapmakta zorlanınca Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne gitti. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Doğruer'in mesanesinde büyük bir taş olduğu tespit edildi.