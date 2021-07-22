Meşaleli semazen olay oldu Başkan Uğur İbrahim Altay 'edepsizliği kınıyorum' dedi

Bir düğünde semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisi tepki çekti.

Eteklerinden kıvılcımlar saçan sema gösterisi sosyal medyaya düştü. Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen düğünde bir semazen eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak dönmesi eleştirilere yol açtı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız.” dedi.