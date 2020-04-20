Mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den ilk açıklama Aslı Enver sessizliğini koruyor
Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu. Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından ilk kez açıklama yaptı.
Geçtiğimiz gün, magazin gündemine bomba gidi düşen aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Aslı Enver ile 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin bir ilişkiye başladığı söylendi. Ortaya çıkan bu aşk iddiasının ardından Kerem Tunçeri'nin birçok kadına mesaj attığı öğrenildi. Birçok kişi, Tunçeri'yle mesajlaşmalarını sosyal medyada ifşa etti.
Şimdiye kadar birçok eski sevgilisi olmuş olan, ünlü isimlerle de adı anılan Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından sessizliğini bozdu, ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.
Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından ilk açıklamasında şunları yazdı:
''Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgili hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım.''
Kerem Tunçeri ile bir partide tanışarak aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Aslı Enver ise hala bir açıklama yapmadı. Enver, konu hakkında sessizliğini koruyor.