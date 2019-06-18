Meryem Uzerli'ye Hollywood'un kapısı açıldı! Oscarlı oyuncu ile beraber oynayacak
Meryem Uzerli'ye Hollywood'un kapıları açılıyor. Oscarlı yıldız Halle Berry’nin hem yönetip hem oynayacağı filmde rol alacak.
Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli'nin yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlamıştı. Şimdilerde ise Hollywood'un kapılarını aralayacak bir yapımda Oscarlı oyuncu Halle Berry ile beraber oynayacak.
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolunu tutan Uzerli, burada dünyaca ünlü yapımcı Jonathan Fuhrman ile buluştu. Uzerli, başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran John Wick film serisinin yapımcısı Fuhrman ile fotoğrafını paylaştı.
Uzerli, Jonathan Fuhrman'ın yapımcılığını üstleneceği Bruised filminin kadrosuna dahil olacak.
Filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü aktris Halle Berry üstlenecek. 36 yaşındaki Uzerli, filmin başrolünü de üstlenecek olan Berry ile oynayarak Hollywood'un kapısını aralayacak.