Meryem Uzerli'ye Hollywood'un kapısı açıldı! Oscarlı oyuncu ile beraber oynayacak

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolunu tutan Uzerli, burada dünyaca ünlü yapımcı Jonathan Fuhrman ile buluştu. Uzerli, başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran John Wick film serisinin yapımcısı Fuhrman ile fotoğrafını paylaştı.