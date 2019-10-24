Meryem Uzerli'nin son hali şaşırttı cesur kıyafetiyle frikik vermekten son anda kurtuldu
Yeni filmi önceki gün 7. Boğaziçi Film Festivali'nde görücüye çıkan Meryem Uzerli, hem giydiği kıyafetle hem de kestirdiği ve boyattığı saçlarıyla olay yarattı.
Şu sıralar Kovan adlı filminin tanıtımını yapmakla uğraşan güzel oyuncu Meryem Uzerli, 7. Boğaziçi Film Festivali'nin beşinci gününde göründü. Meryem Uzerli, geceye yeni imajıyla katılırken, giydiği kıyafet de oldukça dikkat çekiciydi.
Saçlarını kısacık kestirdiği görülen Meryem Uzerli'nin sade şıklığı oldukça beğenildi. Kıyafetinin derin yırtmacı da kimi zaman güzel oyuncuya zor anlar yaşattı. Uzerli, frikik vermekten son anda kurtuldu.
Kızının babasıyla görüşüyor: Öte yandan film sonrası muhabirlerin ısrarlı sorularından kaçan Meryem Uzerli, "Kızınızın babası Can Ateş'le görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şaşkınlıkla "Evet" yanıtını verdi.
Eski sevgilisinden çocuğu var: Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Can Ateş'ten 5 yaşında Lara isminde kızı bulunuyor.