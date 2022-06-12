Meryem Uzerli'den yerli dizilere ayar: "Medyanın ve sanatın da dünyaya bir sorumluluğu var"
Ekranların sevilen dizilerin Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı "Hürrem" karakteriyle Türkiye'de ve hatta Orta Doğu'da geniş hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen bir söyleşide yerli diziler hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Kızlarıyla birlikte uzun süredir Almanya Berlin'de yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün konuk konuşmacı olarak katıldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yerli diziler hakkında konuştu.
Söyleşide birçok soruya cevap veren başarılı oyuncu, Türk dizilerini çok konuşulacak sözlerle eleştirdi.
Uzerli'nin, "Elinizde bir sihirli dernek olsa Türk dizi ve filmlerinde neyi değiştirmek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkati çekti.
Meryem Uzerli, "Yani neredeyse her dizide bir kadın aldatılıyor. Büyük drama. Çocuklar da izliyor ve düşünüyorlar..." dedi.