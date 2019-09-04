Meryem Uzerli yeniden Hürrem Sultan oldu Muhteşem Yüzyıl göndermesi
Muhteşem Yüzyıl dizisi ile herkesi kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli, 76. Venedik Film Festivali'ndeki kıyafetiyle yeniden Hürrem Sultan oldu.
Yayımlandığı dönem herkesi merakla ekrana kitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, Venedik’te 76. Venedik Film Festivali’ne katıldı.
Venedik’te gerçekleşen 76. Venedik Film Festivali için tekneyle yola çıkan Meryem Uzerli, Tony Ward elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti. Teknede yol alırken makyajının son rötuşlarını yapan Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan o anları paylaştı.
Sütlü kahve tonlarında, adeta bir nişan elbisesini andıran kıyafet, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakterine gönderme yaptı. Cariye kıyafeti ile dikkat çeken Uzerli için 'Yine Hürrem Sultan olmuş' yorumları yapıldı.
Uzerli’nin Hürrem’e benzemeye çalışması ise 'Gündem mi olmaya çalışıyor' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.