Meryem Uzerli öptü EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca paylaştı: Ne hoşsun...

Meryem Uzerli, Oktay Kaynarca'nın reklam yüzü olduğu markanın afişleri önünde pozlar verdi. Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğrafını öptüğü anları da Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımın altına "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" yorumunu yaptı.