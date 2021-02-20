Meryem Uzerli makyajsız doğal haliyle beğenileri topladı taze anne kızıyla da paylaştı
Meryem Uzerli, Instagram hesabından doğal güzelliğiyle pozlarını paylaştı. Uzerli'nin pozlarına beğeniler yağmur oldu yağdı.
Geçtiğimiz günlerde yeniden anne olan Meryem Uzerli, hem hamilelik hem doğum sonrası pozlarıyla magazin gündeminden düşmedi. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında Lara adında bir kızı olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Hemen sonrası ünlü oyuncunun çok merak edilen ve sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisi ile birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. Kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Uzerli'nin paylaşımında kızı Lily Koi'nin babasının da Lara'nın doğum gününe katıldığı görüldü.
Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi'nin babasının fotoğrafı ortaya çıktı. Meryem Uzerli'nin sevgilisini ismi henüz bilinmiyor. Uzerli'nin sevgilisinin fit ve sakallı görüntüsü dikkat çekti.