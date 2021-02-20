Meryem Uzerli makyajsız doğal haliyle beğenileri topladı taze anne kızıyla da paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yeniden anne olan Meryem Uzerli, hem hamilelik hem doğum sonrası pozlarıyla magazin gündeminden düşmedi. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında Lara adında bir kızı olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.