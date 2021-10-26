Meryem Uzerli küvette çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından küvette çırılçıplak olduğu bir pozu paylaştı. Uzun zamandır yurt dışında iki çocuğuyla yaşayan oyuncu, sosyal medyayı bu pozuyla salladı.
Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi.
Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Oyuncu paylaşımına açıklama yazmak yerine sadece kalp, küvet ve civciv emojisi koydu.
Geçtiğimiz haftalarda bir dergiye röportaj veren Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" demişti.