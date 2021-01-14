Meryem Uzerli kızıyla yeni pozlarını paylaştı emzirme fotoğrafı olay yaratmıştı
Meryem Uzerli, geçtiğimiz hafta ikinci kez doğum yaptı. Uzerli, kızı Lily Koi'nin yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran ardından Türkiye'yi terk ederek oyunculuğa da bir süre ara veren Meryem Uzerli, son zamanlarda ikinci kez anne olmasıyla gündemden düşmüyor. Uzerli, hamileliğini açıkladığı günden beri babasının kim olduğunu sır gibi saklıyor.
Uzerli, adını açıklamaktan kaçındığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyurmasının ardından hamilelik pozlarıyla sıklıkla gündeme geldi. Uzerli, doğuma birkaç gün kala verdiği pozlarıyla ise tepki çekti.
Ardından da kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, doğumdan kısa bir süre sonra bebeğini emzirdiği pozunu Instagram'a yükledi.
Uzerli'nin bu pozu da bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.