Meryem Uzerli kızıyla yeni pozlarını paylaştı emzirme fotoğrafı olay yaratmıştı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran ardından Türkiye'yi terk ederek oyunculuğa da bir süre ara veren Meryem Uzerli, son zamanlarda ikinci kez anne olmasıyla gündemden düşmüyor. Uzerli, hamileliğini açıkladığı günden beri babasının kim olduğunu sır gibi saklıyor.